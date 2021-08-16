Колосков прокомментировал расширенный состав сборной России на предстоящие матчи

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что в сложившейся ситуации есть лишь профессиональные требования к игрокам, выступающим за национальную команду.

«Ведь там не только Дзюбы, но и Соболева нет. Потому что они в стартовых составах своих клубов не выходят. Их в лучшем случае выпускают на замену. А Соболев, по-моему, и на замену не выходит», — сказал Колосков.

В свою очередь, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в беседе с газетой «Известия» отметил, что в целом неудивительно, что новый тренер меняет состав сборной.

Как пояснил эксперт, обычно остаётся около 60% игроков, а остальные меняются.

«На данном этапе сказать, что, допустим, Дзюба имеет какое-то заметное превосходство над теми форвардами, которые приглашены, нельзя. Но и нельзя сказать, что он кому-либо из них сколько-нибудь серьёзно уступает», — заявил Гаджиев.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о вызове полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в национальную команду.