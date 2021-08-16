Карпин заявил, что Головин и Миранчук способны сыграть на любой позиции

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о вызове полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в национальную команду на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Головин может сыграть на любой позиции, решать мы будем перед каждой конкретной игрой в зависимости от соперника. В «Монако» он играет на левом фланге вообще. Может сыграть и двойке опорников, и в тройке. Такой игрок, как Головин, может сыграть почти везде, равно как и Миранчук. Схему будем менять в зависимости от соперника», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин заявил, что не стал бы говорить, что Фёдор Смолов является лучшим форвардом в России.