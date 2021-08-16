Карпин: не стал бы говорить, что Смолов является лучшим форвардом в России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о нападающем «Локомотива» Фёдоре Смолове, который был вызван на ближайшие матчи национальной команды в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Я бы не стал конкретно говорить, что Смолов является лучшим форвардом в России. Есть игроки другого плана, с разным функционалом. Говорить о том, что один сильный, а другой нет, я бы не стал. Всё зависит от того, как строить игру», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также не считает, что аренда Смолова в испанскую «Сельту» сделала нападающего лучше или хуже. По мнению специалиста, игрок вернулся в Россию примерно таким же, каким был до этого.

«Есть моменты, когда игрок в лучшей или худшей форме. Играть одинаково хорошо на протяжении всего сезона не способен никто. Сейчас Фёдор выглядит неплохо. Как будет дальше, никто не знает, и он сам», — добавил Карпин.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин заявил, что не будет доволен семью очками сборной России в трёх предстоящих матчах.