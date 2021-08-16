Карпин: не буду доволен семью очками сборной России в трёх предстоящих матчах
- РИА Новости
«Семью очками не буду доволен. Устроят ли? Наверное, да. Девяти буду рад. Семь — окей, нормально. Если будет шесть? Ну ладно, что сделать, застрелиться? Все матчи — определяющие», — сказал Карпин на пресс-конференции.
16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.
Ранее Карпин высказался о вызове 18-летнего Арсена Захаряна в сборную России по футболу.