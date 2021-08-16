Карпин: не буду доволен семью очками сборной России в трёх предстоящих матчах

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, каким результатом будет доволен в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, а также высказался об игре с Хорватией.
Карпин: не буду доволен семью очками сборной России в трёх предстоящих матчах
  • РИА Новости

«Семью очками не буду доволен. Устроят ли? Наверное, да. Девяти буду рад. Семь — окей, нормально. Если будет шесть? Ну ладно, что сделать, застрелиться? Все матчи — определяющие», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин высказался о вызове 18-летнего Арсена Захаряна в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить