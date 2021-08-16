Карпин: не буду доволен семью очками сборной России в трёх предстоящих матчах

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, каким результатом будет доволен в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, а также высказался об игре с Хорватией.

«Семью очками не буду доволен. Устроят ли? Наверное, да. Девяти буду рад. Семь — окей, нормально. Если будет шесть? Ну ладно, что сделать, застрелиться? Все матчи — определяющие», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин высказался о вызове 18-летнего Арсена Захаряна в сборную России по футболу.