Карпин высказался о вызове 18-летнего Захаряна в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду 18-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Вижу его в центре и на флангах. Нет намерений никого заигрывать просто так. Если он будет полезен сборной, то будет играть. Он уже в команде, так как талантливый футболист. Но подчеркну, что именно специально мы заигрывать никого не будем. Если же он будет действовать так, как в матче с ЦСКА, то велика вероятность, что он выйдет в основе в матче с Хорватией», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее в сборной России подтвердили, что Акинфеева приглашали в команду.