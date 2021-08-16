В сборной России подтвердили, что Акинфеева приглашали в команду

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева приглашали на ближайший сбор национальной команды.

«Виталий Витальевич Кафанов с Акинфеевым говорил. Игорь отказался, потому что нужно восстанавливаться, проводить время с семьёй. Это нормально. Я в 33 года тоже отказался, сосредоточился на клубе», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Карпин отказался говорить, по какой схеме сборная России сыграет с Хорватией.