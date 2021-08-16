Карпин отказался говорить, по какой схеме сборная России сыграет с Хорватией
- РИА Новости
«Можем сыграть по любой схеме. Не буду же я говорить, как мы конкретно сыграем. Зачем? Чтобы Хорватия знала?» — сказал Карпин на пресс-конференции.
При этом он уверен, что Хорватия не будет сидеть в обороне и отбиваться.
«Только если мы их туда не загоним», — подчеркнул специалист.
16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.
Ранее Карпин подчеркнул, что состав сборной России ещё может поменяться перед матчем с Хорватией.