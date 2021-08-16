Карпин отказался говорить, по какой схеме сборная России сыграет с Хорватией

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможной схеме национальной команды на матч квалификации чемпионата мира с Хорватией.
Карпин отказался говорить, по какой схеме сборная России сыграет с Хорватией
  • РИА Новости

«Можем сыграть по любой схеме. Не буду же я говорить, как мы конкретно сыграем. Зачем? Чтобы Хорватия знала?» — сказал Карпин на пресс-конференции.

При этом он уверен, что Хорватия не будет сидеть в обороне и отбиваться.

«Только если мы их туда не загоним», — подчеркнул специалист.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин подчеркнул, что состав сборной России ещё может поменяться перед матчем с Хорватией.

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