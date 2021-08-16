Карпин подчеркнул, что состав сборной России ещё может поменяться перед матчем с Хорватией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможных изменениях в составе национальной команды на сентябрьские матчи.
Карпин подчеркнул, что состав сборной России ещё может поменяться перед матчем с Хорватией
  • РИА Новости

«Это не расширенный список, это полурасширенный список. Ещё всё может поменяться из-за травм, ещё два тура у нас в РПЛ. Футболисты из этого списка ещё могут не доехать до сборов, это неокончательный список. 23-го он будет окончательным», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также прокомментировал вызов защитника «Антальяспора» Фёдора Кудряшова. По его словам, футболист готов помочь команде в любой момент, хотя и пропустит ближайший тур чемпионата Турции и пока не набрал оптимальную форму.

«Посмотрим в следующем туре, сможет ли он сыграть в клубе», — добавил специалист.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин рассказал об общении с Денисом Черышевым, Александром Головиным и Алексеем Миранчуком перед вызовом в сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить