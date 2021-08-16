Карпин рассказал об общении с Черышевым, Головиным и Миранчуком перед вызовом в сборную

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что общался с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым, хавбеком «Монако» Александром Головиным и игроком «Аталанты» Алексеем Миранчуком перед вызовом в сборную России на матчи квалификации чемпионата мира с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Карпин рассказал об общении с Черышевым, Головиным и Миранчуком перед вызовом в сборную
  • РИА Новости

«Разговаривал с Черышевым, Головиным и Миранчуком. Завтра лечу в Милан общаться с Миранчуком, потом в Монако к Головину. Мы по телефону договорились о встрече. Если я могу разговаривать глаза в глаза, то зачем говорить по телефону?» — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин высказался о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

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