Карпин рассказал об общении с Черышевым, Головиным и Миранчуком перед вызовом в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что общался с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым, хавбеком «Монако» Александром Головиным и игроком «Аталанты» Алексеем Миранчуком перед вызовом в сборную России на матчи квалификации чемпионата мира с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«Разговаривал с Черышевым, Головиным и Миранчуком. Завтра лечу в Милан общаться с Миранчуком, потом в Монако к Головину. Мы по телефону договорились о встрече. Если я могу разговаривать глаза в глаза, то зачем говорить по телефону?» — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин высказался о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.