Карпин: если посчитаем, что Дзюба будет приносить пользу сборной, то он будет в команде

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Какие отношения? Тренера и игрока. Какие ещё могут быть? Мы пообщались больше часа о том, что мне было интересно. Конфликт не то что исчерпан, мне не до этого. Если посчитаем, что он будет приносить пользу, то будет в команде. Он сказал, что хочет и мечтает играть», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин заявил, что капитан сборной России будет определяться на сборах.