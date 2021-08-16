Карпин: капитан сборной России будет определяться на сборах

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о выборе капитана национальной команды.

«Капитан будет определяться на сборах. Сегодня у нас одни футболисты, к октябрьскому будут другие, многие могут исчезнуть из-за травм. Данная процедура будет проводиться на каждом сборе. Когда я пообщаюсь со всеми футболистами вместе, посмотрю на них в обычной жизни и на тренировках, то решу, то ли я буду назначать капитана, то ли команда выберет. Мало меня это волнует сейчас», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин рассказал, как определялся список вратарей для сборной России.