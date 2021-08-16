Карпин рассказал, как определялся список вратарей для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что список вратарей на ближайший сбор определял его помощник Виталий Кафанов.

«Кафанов выбирал вратарей. Он в них уверен. Он общался с Гилерме, с Максименко, с Песьяковым. Единственное, не общался с Дюпиным, но они работали вместе долгое время. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. Здесь я ориентируюсь на мнение, на последнее слово Кафанова. Песьяков точно не для поддержания атмосферы, а для создания конкуренции», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин объяснил невызов нападающих Артёма Дзюбы и Александра Соболева в сборную России.