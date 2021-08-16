Карпин рассказал, как определялся список вратарей для сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что список вратарей на ближайший сбор определял его помощник Виталий Кафанов.
Карпин рассказал, как определялся список вратарей для сборной России
  • РИА Новости

«Кафанов выбирал вратарей. Он в них уверен. Он общался с Гилерме, с Максименко, с Песьяковым. Единственное, не общался с Дюпиным, но они работали вместе долгое время. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. Здесь я ориентируюсь на мнение, на последнее слово Кафанова. Песьяков точно не для поддержания атмосферы, а для создания конкуренции», — сказал Карпин на пресс-конференции.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Карпин объяснил невызов нападающих Артёма Дзюбы и Александра Соболева в сборную России.

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