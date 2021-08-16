Карпин объяснил невызов Дзюбы и Соболева в сборную России
«Ни для кого не секрет, что Дзюба и Соболев не в своей форме, Артём даже не попал в стартовый состав, Александр тоже не играл. Чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб. Поэтому выбор нападающих исходит из этого», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Он также отметил, что у вызванного в сборную нападающего ЦСКА Антона Заболотного есть травма, но он должен восстановиться уже к ближайшему матчу с «Ахматом».
16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.
Ранее футболист «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как узнал о возможном вызове в сборную.