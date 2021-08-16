Карпин объяснил невызов Дзюбы и Соболева в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил своё решение по невызову форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Ни для кого не секрет, что Дзюба и Соболев не в своей форме, Артём даже не попал в стартовый состав, Александр тоже не играл. Чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб. Поэтому выбор нападающих исходит из этого», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также отметил, что у вызванного в сборную нападающего ЦСКА Антона Заболотного есть травма, но он должен восстановиться уже к ближайшему матчу с «Ахматом».

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее футболист «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как узнал о возможном вызове в сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить