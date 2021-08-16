Футболист «Локомотива» Магкеев: узнал о возможном вызове в сборную после матча с «Уфой»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился эмоциями от своего вызова в сборную России по футболу на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Конечно, я очень сильно рад вызову в сборную. Узнал о том, что меня могут вызвать в сборную, после матча с «Уфой». Марко Николич подошёл и сказал, что есть такая вероятность, что меня вызовут. Сказал продолжать в том же духе и что всё будет хорошо. Смотрю с позитивом на будущее в сборной», — цитирует Магкеева Sport24.

В новом сезоне Магкеев провёл четыре матча за «Локомотив».

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее агент Константина Тюкавина отреагировал на дебютный вызов 19-летнего футболиста в сборную России.