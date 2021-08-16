Агент Тюкавина отреагировал на дебютный вызов 19-летнего футболиста в сборную России

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал вызов игрока на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«У каждого тренера свой взгляд на игру и схему. Что касается Константина: чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Моя любимая фраза. Карпин проповедует более быстрый футбол, Хорватия — более возрастная команда. Валерий Георгиевич выдал Тюкавину аванс, а лучше он или хуже кого-то — неважно, просто выглядел лучше», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Он также выразил уверенность, что не будет такого, что через сборную можно будет поднять свой рейтинг, а играть будут те, кто готов на данный момент. При этом он признался, что в душе очень рад за Тюкавина.

«Но жизнь только начинается, всё зависит от игрока. Помните чемпионат мира? Есть такая фраза: от любви до ненависти один шаг. Тогда всех носили на руках. Ещё одна моя любимая фраза: если тебя несут на руках, не спеши радоваться, может, процессия следует на кладбище», — добавил Сафонов.

19-летний Тюкавин провёл в этом сезоне четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что состав сборной России по футболу не имеет смысла анализировать поимённо.