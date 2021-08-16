Уткин: состав сборной России по футболу не имеет смысла анализировать поимённо

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года c Хорватией, Кипром и Мальтой.
Уткин: состав сборной России по футболу не имеет смысла анализировать поимённо
  • РИА Новости

«Состав сборной, который назвал Карпин, не имеет смысла анализировать поимённо. Только списком. Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди ещё один (и даже полтора) тур чемпионата России; список может и расшириться. Это о Дзюбе в первую очередь», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, вызваны практически все дееспособные защитники, благодаря чему возможны разные варианты, среди которых игра в три центральных защитника. Он также отметил, что в полузащите наблюдается упор на атаку.

«С теми, кто способен в центре защищаться, всё яснее, это понятно. В атаке столб больше не нужен. Если столб придёт в себя, он появится. Он не необходим», — подчеркнул Уткин.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что оглашён состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи.

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