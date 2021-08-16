Уткин: состав сборной России по футболу не имеет смысла анализировать поимённо

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года c Хорватией, Кипром и Мальтой.

«Состав сборной, который назвал Карпин, не имеет смысла анализировать поимённо. Только списком. Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди ещё один (и даже полтора) тур чемпионата России; список может и расшириться. Это о Дзюбе в первую очередь», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, вызваны практически все дееспособные защитники, благодаря чему возможны разные варианты, среди которых игра в три центральных защитника. Он также отметил, что в полузащите наблюдается упор на атаку.

«С теми, кто способен в центре защищаться, всё яснее, это понятно. В атаке столб больше не нужен. Если столб придёт в себя, он появится. Он не необходим», — подчеркнул Уткин.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что оглашён состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи.