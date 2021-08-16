Оглашён состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года c Хорватией, Кипром и Мальтой.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, на сбор вызваны 34 игрока.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Вячеслав Караваев, Дмтрий Чистяков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Станислав Магкеев («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Денис Макаров, Арсен Захарян, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Алексей Ионов «Краснодар», Денис Черышев «Валенсия» (Испания).

Нападающие: Заболотный, Смолов, Тюкавин

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не вызван в сборную России по футболу на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.