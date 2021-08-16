Дзюба не вызван в сборную России по футболу на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года c Хорватией, Кипром и Мальтой.

Об этом свидетельствует список состава сборной, опубликованный пресс-службой национальной команды.

В этом сезоне Дзюба провёл пока пять матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

Напомним, что последний раз Дзюба не вызывался в сборную на ноябрьские матчи, когда произошёл скандал с публикацией его интимных видео. На минувшем Евро-2020 форвард сравнялся по голам с Александром Кержаковым. Они оба являются лучшими бомбардирами национальной команды с 30 забитыми мячами.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна вызовут в сборную России по футболу на сентябрьские матчи.