РБК: Захаряна вызовут в сборную России по футболу на сентябрьские матчи

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получит вызов в сборную России по футболу на ближайшие матчи.
РБК: Захаряна вызовут в сборную России по футболу на сентябрьские матчи
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, игрок принял решение выступать за российскую команду, хотя летом его пытались уговорить представители сборной Армении.

Напомним, что 17-летнего Захаряна вызывали в сборную России на Евро-2020, но он не смог выступить из-за болезни.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз рассматривает варианты строительства новой базы для сборных России.

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