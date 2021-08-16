«РБ Спорт»: РФС рассматривает варианты строительства новой базы для сборных России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов для строительства центра национальных сборных страны.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, речь идёт о Москве, Подмосковье и Сочи. Данный вопрос контролируется директором по развитию РФС Максимом Митрофановым. Строительство новой базы должно быть профинансировано из бюджета.

В настоящее время сборные России по футболу живут на олимпийской базе в Новогорске, однако, по мнению РФС, она уже не отвечает современным требованиям.

Ранее сообщалось, что генсек РФС поделился ожиданиями от ЧМ по пляжному футболу в Москве.