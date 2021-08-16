«РБ Спорт»: РФС рассматривает варианты строительства новой базы для сборных России

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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов для строительства центра национальных сборных страны.
«РБ Спорт»: РФС рассматривает варианты строительства новой базы для сборных России
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, речь идёт о Москве, Подмосковье и Сочи. Данный вопрос контролируется директором по развитию РФС Максимом Митрофановым. Строительство новой базы должно быть профинансировано из бюджета.

В настоящее время сборные России по футболу живут на олимпийской базе в Новогорске, однако, по мнению РФС, она уже не отвечает современным требованиям.

Ранее сообщалось, что генсек РФС поделился ожиданиями от ЧМ по пляжному футболу в Москве.

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