Генсек РФС поделился ожиданиями от ЧМ по пляжному футболу в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве.

«Мы прошли долгий путь — был коронавирус, другие сложности, но мы их преодолели. Уже понятно, что чемпионат мира пройдёт со зрителями, что для нас самое главное, поскольку, если такой стадион пустует, атмосфера не та. Мы видели, как на Олимпиаде не хватало зрителей. А здесь пускай и с ограничениями, но люди на трибунах будут. Всех ждём, ждём большого праздника. Всем спасибо, кто принимает участие в событии», — приводит слова Алаева BSRussia.com.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2021 пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сборная России по пляжному футболу победила Оман в товарищеском матче.