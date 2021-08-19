Sport24: Вартапетов и Моденов будут помогать в сборной России врачу «Зенита» Хайтину

Стало известно, кто будет помогать помогать врачу «Зенита» Владимиру Хайтину в медицинском штабе сборной России по футболу.

Как сообщает Sport24, его помощниками станут врач молодёжной команды Константин Моденов и бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов.

Напомним, что медицинский штаб национальной команды покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее сообщалось, что врач «Зенита» получил приглашение в медштаб сборной России по футболу.