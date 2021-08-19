Врач «Зенита» получил приглашение в медштаб сборной России по футболу

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Врач петербургского «Зенита» Владимир Хайтин был приглашён в медицинский штаб сборной России по футболу на сентябрьские матчи национальной команды.
Врач «Зенита» получил приглашение в медштаб сборной России по футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Зенита».

Хайтин работает в «Зените» с 2014 года, а с 2016-го он занимает должность врача команды.

Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее в РФС подтвердили уход из сборной России врачей Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера Евгения Савина.

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