В сборной России подтвердили вызов в команду голкипера «Байера» Лунёва

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Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России по футболу, подтвердил, что голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв вызван в национальную команду на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
В сборной России подтвердили вызов в команду голкипера «Байера» Лунёва
  • Reuters

«РФС отправил приглашение в «Байер» для вызова Андрея Лунёва на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени», — приводит слова Кафанова пресс-служба сборной.

Он отметил, что изначально в расширенном списке команды было целых семь вратарей одинаково хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в ограниченный промежуток времени.

«Подчеркну, что Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьские матчи», — добавил Кафанов.

Лунёв этим летом покинул «Зенит» и перешёл в «Байер», но ещё не выходил на поле в официальных матчах.

16 августа был объявлен расширенный состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее представитель Лунёва сообщил о вызове вратаря в сборную России по футболу.

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