Тренер «Динамо» высказался о невызове Шунина в сборную России

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал невызов вратаря команды Антона Шунина в сборную России по футболу.
Тренер «Динамо» высказался о невызове Шунина в сборную России
  • Reuters

«Наверняка Антон разочарован таким решением. Но это решение нового тренерского штаба сборной, и мы должны его уважать. Антон — профессионал, он правильно отреагировал на это. Он в порядке, готовится к матчу против «Урала», — цитирует Шварца Sport24.

На минувшем Евро-2020 Шунин сыграл за национальную команду в матче с Бельгией (0:3) и пропустил три мяча. В этом сезоне он провёл четыре игры за «Динамо», одна из которых на ноль.

Ранее в сборной России подтвердили вызов в команду голкипера «Байера» Андрея Лунёва.

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