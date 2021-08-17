Отсутствие Дзюбы, наличие Тюкавина, возвращение Смолова: чем интересен состав сборной России на сентябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России опубликовал предварительный состав для подготовки к сентябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Из 31 вызванного футболиста 11 прежде не играли за национальную команду, в том числе молодые динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Главным событием стало отсутствие лучших бомбардиров последнего сезона Артёма Дзюбы и Александра Соболева. В то же время специалист вернул железнодорожников Маринато Гилерме и Фёдора Смолова, которые пропустили Евро-2020.

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин в полной мере приступил к исполнению своих обязанностей и объявил состав национальной команды на сентябрьские матчи. Он сразу же удивил количеством попавших в список футболистов. Приглашение получил сразу 31 человек.

Данным ходом тренер убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, он даёт понять как можно большему количеству исполнителей, что следит за всеми и рассчитывает на них. С другой, обеспечивает себя выбором. Нельзя забывать, что в сентябре сборной предстоит провести три важнейших матча — с Хорватией, Кипром и Мальтой — всего за неделю. Причём между встречами у футболистов будет всего по два дня отдыха.

Таким образом, команда Карпина просто не обойдётся без притока свежей крови. Кому-то из лидеров придётся предоставить отдых, чтобы избежать травм. Наконец, специалист получит возможность познакомиться с игроками, возможности которых известны ему пока не слишком хорошо, например с молодыми Константином Тюкавиным и Арсеном Захаряном из «Динамо».

По сравнению с первенством континента наибольшее обновление получила вратарская линия. Частично оно получилось вынужденным. Например, Матвей Сафонов, занявший пост номер один уже во время чемпионата, получил травму и матч четвёртого тура РПЛ провёл на скамейке запасных.

Отсутствие в заявке Антона Шунина сюрпризом не стало. Хотя «Динамо» и начало сезон хорошо, сам голкипер до сих пор находится не в тонусе. Кажется, он так полностью и не пришёл в себя после неудачного Евро.

Зато вернулся Маринато Гилерме. И его возвращение как раз вызывает вопросы, поскольку в новом сезоне футболист «Локомотива» ни разу не отыграл на «ноль», а в сражении за Суперкубок допустил грубую результативную ошибку, подарив мяч Артёму Дзюбе. Сергей Песьяков вовсе пропустил шесть мячей в трёх матчах РПЛ, но тоже оказался в сборной.

И лишь присутствие Юрия Дюпина кажется закономерным, ведь он в шести встречах во всех турнирах позволил огорчить себя лишь трижды. Мало того, он является лучшим вратарём чемпионата по количеству сейвов (20) и по проценту отражённых ударов (90,9%). Будет вполне логично, если именно голкипер «Рубина» получит место в основе, хотя не меньшие шансы имеет Гилерме, на стороне которого — богатейший опыт участия в международных турнирах как за сборную, так и за клуб. Наконец, нельзя исключать и того, что свой шанс получит Александр Максименко, которого болельщики ждали в воротах ещё при Черчесове.

В обороне обращает на себя внимание наличие Марио Фернандеса. Ещё недавно СМИ утверждали, что натурализованный бразилец собирался отказаться от игры за национальную команду. Карпину в интервью Нобелю Арустамяну пришлось опровергать эту информацию и заверять болельщиков, что защитник готов выйти на поле, а теперь он подкрепил свои слова делом, включив защитника в состав.

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Правда, он всё равно не гарантировал себе участие в ближайших матчах отборочного этапа ЧМ-2022, поскольку в недавнем противостоянии с «Ростовом» получил травму. В таком случае Фернандеса может заменить давно проверенный Вячеслав Караваев.

Дебютный вызов в сборную получили Станислав Магкеев, Максим Осипенко и Сергей Терехов. Первый — универсальный футболист, способный занять место как в опорной зоне, так и в центре обороны. Второй также может укрепить центр защиты и прекрасно знаком с требованиями Карпина по «Ростову». Но Максим вполне заслужил вызов и своей игрой. В прошлом сезоне он был одним из лучших на своей позиции в премьер-лиге. Например, по среднему количеству выигранных верховых единоборств Осипенко занимал восьмое место (3,6). Неслучайно воспитанником омского футбола, по информации СМИ, интересовался «Зенит».

Наконец, Терехов из «Сочи» способен дать большой объём работы на левом фланге. Правда, использовать его лучше при схеме в три ЦЗ, поскольку вингер не всегда успевает вернуться в оборону, как и Самошников.

А вот для Андрея Семёнова из «Ахмата» места не нашлось. Это позволяет с большой долей уверенности предположить, что дуэт в центре обороны составят Игорь Дивеев и Георгий Джикия. При этом наличие опытного Фёдора Кудряшова оставляет Карпину возможность и для схемы с тремя ЦЗ. В «Ростове» тренер использовал обе, а потому не исключено, что он будет варьировать расстановку в зависимости от соперника и обстоятельств.

В полузащите проблемой для нового рулевого может считаться отсутствие Магомеда Оздоева: футболист «Зенита» получил серьёзную травму колена. При этом не вызван абсолютно здоровый Юрий Газинский из «Краснодара». В сложившейся ситуации Карпин может либо использовать на профильных позициях Далера Кузяева, Дмитрия Баринова и Романа Зобнина, либо попробовать поэкспериментировать с менее опытными игроками. В таком случае универсальный Кузяев сможет закрыть другую проблемную зону, например на левом фланге.

Весьма любопытно также, сможет ли Карпин объединить на поле Алексея Миранчука и Александра Головина. Станислав Черчесов на эксперимент долго не решался, объясняя, что он ударит по оборонительной работе команды. Новый тренер не видит в этом проблемы. В уже упомянутом интервью Арустамяну он заявил, что совмещение реально. По словам специалиста, в схеме 4—3—3, которую он использовал в «Ростове», оба могут занять места как на фланге, так и в опорной зоне.

Что касается крайних полузащитников, то весьма удивил вызов Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова. Оба действуют на правом фланге и летом не впечатляют. Первый пока очень далёк от себя образца позапрошлого сезона, а второму уже 32 года, и он просто не способен демонстрировать такую скорость, что раньше.

При этом куда ярче на аналогичной позиции смотрятся Денис Макаров, который уже перешёл из «Рубина» в «Динамо», и его новый одноклубник Арсен Захарян. Не исключено, что Карпин задействует Бакаева на левой бровке, где выбор не настолько богат. Именно на этой позиции его в паре встреч использовал Черчесов. Из профильных исполнителей закрыть данную зону способен лишь Денис Черышев.

Ну и, конечно, главная интрига нового состава касалась Артёма Дзюбы. Капитан сборной России в первых матчах сезона не забил ни одного мяча, а в последней игре с «Локомотивом» вовсе оказался в запасе. Болельщики гадали, получит ли нападающий вызов. В итоге в заявке ветерана не оказалось.

С одной стороны, это решение выглядит логично, ведь форвард пока явно находится не в лучшей кондиции. Напротив, ход специалиста способен его разозлить и дополнительно мотивировать. С другой — Карпин очень легко отказался от человека, вокруг которого в последние три года строилась вся игра сборной и без которого её сложно было представить. Мало того, он не включил в заявку и Александра Соболева. В спартаковце видели замену Дзюбе, но он, как и Артём, выпал из основы и в клубе.

Отказавшись от них по крайней мере на ближайшие встречи, тренерский штаб продемонстрировал, что хочет строить игру в атаке не только через «столба», хотя один футболист ещё может попытаться её исполнить — это габаритный Антон Заболотный. Но есть также Фёдор Смолов, сильными качествами которого являются техника и удар.

Наконец, болельщики дождались приглашения Тюкавина, который как никто другой умеет врываться в свободные зоны и обладает невероятным голевым чутьём. В концовке прошлого сезона он ярко проявил себя в «Динамо» и поехал с молодёжной сборной на Евро. Теперь 19-летний форвард дорос и до основной. Остаётся надеяться, что болельщики получат возможность насладиться их связкой с Захаряном и в национальной команде.

Учитывая, что даже в расширенный состав сборной попали только три форварда, Тюкавин с большой долей вероятности останется в ней на все три матча. В целом список нападающих демонстрирует, что Карпин постарается играть в современный футбол, в котором потребуется большой объём работы. Вероятно, ровно поэтому получил вызов и Ионов.