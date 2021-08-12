Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России
- РИА Новости
«Встречался с Фернандесом, Дивеевым и Заболотным. Марио не надо было убеждать, он готов играть за сборную России», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
При этом тренер отметил, что ситуация может измениться.
«Ерёменко играл в «Ростове», потом сказал, что не сможет больше играть. То же самое может быть и в национальной команде. Я тоже играл в сборной России до 2002 года, а потом решил сосредоточиться на одной команде», — сказал он.
Ранее Карпин высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России.