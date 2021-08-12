Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками московского ЦСКА.
Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России
  • РИА Новости

«Встречался с Фернандесом, Дивеевым и Заболотным. Марио не надо было убеждать, он готов играть за сборную России», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

При этом тренер отметил, что ситуация может измениться.

«Ерёменко играл в «Ростове», потом сказал, что не сможет больше играть. То же самое может быть и в национальной команде. Я тоже играл в сборной России до 2002 года, а потом решил сосредоточиться на одной команде», — сказал он.

Ранее Карпин высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России.

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