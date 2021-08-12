Карпин высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
- РИА Новости
«Вопрос об Акинфееве надо задавать Виталию Кафанову. Я ему на 100, 200, 300% доверяю. Он непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в России. Всё, что касается вратарей, спрашивайте у него», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Тренер также ответил, имеет ли для него значение, кто будет играть в воротах сборной России.
«Вратарь — половина команды, но лучше, чем Виталий Витальевич, я в этом не разбираюсь. Если Кафанов попросит набрать Акинфееву, то без вопросов, наберу. Но вратари большую часть времени проводят с тренером по вратарям. Поэтому здесь такое распределение. У них другой мир», — сказал он.
Напомним, что Акинфеев завершил выступление за национальную команду после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Акинфеев не вернётся в национальную команду.