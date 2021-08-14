Капелло: отмена лимита на легионеров может негативно сказаться на интересах сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне», — цитирует Капелло Sport24.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.