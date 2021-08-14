Капелло: отмена лимита на легионеров может негативно сказаться на интересах сборной России
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«Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне», — цитирует Капелло Sport24.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.