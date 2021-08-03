«Будет лучше и для клуба, и для сборной России»: почему Карпин покинул «Ростов» после двух поражений на старте сезона
- РИА Новости
Неожиданный уход из «Ростова»
Информация о том, что Валерий Карпин покидает «Ростов», по-настоящему шокировала российскую футбольную общественность. С одной стороны, жёлто-синие на старте нового сезона РПЛ потерпели два поражения подряд. С другой, мало кто мог предположить, что это приведёт к такому шагу.
Новость об уходе была опубликована на официальном сайте клуба в понедельник вечером и практически сразу стала причиной того, что портал «рухнул» из-за наплыва пользователей. Многие не верили в произошедшее и хотели изучить официальный источник.
Как сообщает«РБ-Спорт», специалист сам инициировал своё расставание с командой. По данным издания, вместе с ним уходят два испанских помощника Джонатан Альба и Луис Мартинес, которые также будут работать в сборной России. А вот тренер вратарей Виталий Кафанов пока, якобы, остаётся в Ростове-на-Дону.
Стоит отметить, что Карпин и президент клуба Арташес Арутюняц попрощались максимально уважительно и назвали друг друга близкими друзьями. Комментируя ситуацию, наставник признался, что недели совмещения постов хватило ему, чтобы понять: уделять жёлто-синим все силы и эмоции не получится.
«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России... Я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — заявил Карпин.
«Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного коллектива. Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович — лучший президент, но, что ещё важнее, друг, на которого я всегда могу положиться», — цитирует наставника официальный сайт клуба.
В свою очередь, Арутюнянц подчеркнул, что ему непросто было отпускать тренера, но выбора не оставалось.
«Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление клуба», — заявил функционер.
Тёплый пост на своей странице в Instagram опубликовала и жена теперь уже бывшего наставника «Ростова». Дарья Карпина поблагодарила местных болельщиков за поддержку и отметила, что её семья пока останется жить в Ростове-на-Дону.
Место Карпина в истории клуба
Для «Ростова» Карпин действительно стал знаковым тренером, хотя коллектив под его руководством не выиграл ни одного трофея и не брал медали в чемпионате страны. Зато жёлто-синие всегда оставались яркой, узнаваемой командой с собственным почерком.
Да и самому специалисту клуб во многом позволил сохранить место в профессии. В конце 2017-го он возглавил клуб, имея в пассиве после работы в «Спартаке» лишь не самую удачную командировку в «Мальорку» и провальный сезон в ФНЛ с армавирским «Торпедо».
Наставник принял южан в опасной близости от зоны переходных матчей, но спас их от вылета из РПЛ. Следующий сезон «Ростов» завершил на девятом месте. Тогда впервые проявилась хроническая болезнь жёлто-синих при Карпине: они здорово провели первый круг, но весной потеряли много очков.
А вот в розыгрыше чемпионата страны-2019/20 коллектив поднялся на пятую строчку и в первый и последний раз при Карпине попал в еврокубки. При этом тренер кардинальным образом попытался перестроить игру команды. Она начала действовать с акцентом на атаку и отошла от расстановки в три центральных защитника.
В последнем полноценном сезоне под руководством специалиста «Ростов» провалился в Лиге Европы, в 3-м квалификационном раунде турнира уступив «Маккаби» из Хайфы, и довольствовался девятым местом в первенстве страны. Негативно повлияла на результаты и массовая продажа лидеров. В прошлом году Ростов-на-Дону покинули Элдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Бактийор Зайнутдинов, Дмитрий Чистяков, Ивелин Попов и Роман Ерёменко. Фактически наставнику пришлось строить новый коллектив.
Ещё одно достижение Карпина к футболу отношения не имеет. С ним жёлто-синие стали одним из самых медийных клубов России, а сам он охотно принимал участие в различных активностях. Например, весной согласился на съёмки внутри команды документального сериала «Ростов-на-кону».
Новый сезон южане начали не лучшим образом. Они потерпели поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Можно сказать, на старте сезона не повезло с календарём. При этом в обоих матчах они выглядели достойно и вполне могли набирать очки.
В противостоянии с москвичами хозяева владели инициативой, но не сумели реализовать свои моменты. Дали они бой и действующему чемпиону. Сложно сказать, как завершилась бы встреча, если бы не спорный первый гол Александра Ерохина.
Идеальное решение для сборной России
Приняв сборную России, Карпин не скрывал: он сомневается, получится ли у него совмещать работу на двух постах, в первую очередь, в эмоциональном плане. На пресс-конференции, где специалист был официально представлен в роли наставника национальной команды, он неоднократно подчёркивал, что данный шаг во многом является вынужденным.
«Больше всего волнует психологическая, а не физическая усталость, хватит ли у меня эмоций и на «Ростов», и на сборную. После долгих размышлений решили, что хватит, тем более отбор закончится уже в ноябре», — говорил тогда специалист.
Категорически против совмещения высказывался и президент РФС Александр Дюков. По словам функционера, в конце года тренеру предстояло определиться с постоянным местом работы.
«Мы пошли навстречу Валерию Георгиевичу, понимая, что ему будет неправильно ставить клуб в сложную ситуацию, покидая его за несколько дней до начала нового сезона. Поэтому было принято такое решение. В декабре или договоримся о продолжении сотрудничества, и он оставит «Ростов», или будем искать нового тренера», — объяснял Дюков.
В результате совмещение затянулось всего на десять дней. Зато теперь наставнику не придётся разрываться на два фронта и в преддверии решающих матчей отборочного этапа ЧМ-2022 он сможет сосредоточиться на сборной России, что, безусловно, пойдёт ей на пользу.
Да и РФС может планировать сотрудничество со специалистом на более долгий срок, даже если он не выполнит поставленную задачу и не выведет команду на мундиаль.
Решение Карпина оставить работу в клубе и сосредоточиться на национальной команде поддержало и большинство экспертов. Так, бывший рулевой «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал шаг коллеги «разумным».
«Он понимает большую значимость работы в национальной команде. Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной. Желаю ему удачи», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
В свою очередь, экс-капитан национальной команды и одноклубник Карпина по «Спартаку» Александр Мостовой подчеркнул, что совмещение пошло бы только во вред.
«Нужно выбирать изначально: команда, сборная или свободным. Это сборная 150-миллионной страны. Все говорили, что потянет, потянет, и вот теперь это. Не справился со стрессом совмещения», — заявил Мостовой.
Наконец, ещё один бывший наставник сборной Борис Игнатьев считает уход тренера из клуба «большим плюсом» для российского футбола.
«Думаю, он всё прикинул, сопоставил, прочувствовал трудности, с которыми столкнулся, и так решил. Бросил ли Карпин «Ростов» в тяжёлый момент? Просто он так поступил, исходя из своей ситуации. Думаю, здесь он больше думал о клубе, учитывал то, что жёлто-синие могут дальше идти по нисходящей. У Валерия Георгиевича большой опыт, поэтому он понимает, куда может клуб скатиться, честь и хвала ему», — цитирует специалиста ТАСС.