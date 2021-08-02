«Ростов» назовёт нового главного тренера в ближайшие дни

Футбольный клуб «Ростов» намерен объявить о назначении нового главного тренера команды в ближайшие дни.

По словам представителя пресс-службы «Ростова», которые передаёт ТАСС, у клуба уже есть кандидат на вакантную должность.

Предыдущим наставником «Ростова» был Валерий Карпин, возглавлявший команду с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.