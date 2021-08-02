Карпин — об уходе из «Ростова»: так будет лучше и для клуба, и для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал своё решение покинуть аналогичную должность в клубе «Ростов».

«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Он отметил, что решение о его уходе было принято в личной беседе с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

«Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом как и для «Ростова», так и для меня будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения. Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжёлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий — простите. Мы старались. Делали всё, как умеем, и всё, что в наших силах», — подытожил Карпин, поблагодарив клуб, игроков и болельщиков за поддержку.

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее стало известно, что Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».