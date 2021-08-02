Черданцев: пресс-конференция Карпина после матча с «Зенитом» стала последней каплей

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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о решении наставника сборной России Валерия Карпина покинуть должность главного тренера «Ростова».
Черданцев: пресс-конференция Карпина после матча с «Зенитом» стала последней каплей
  • © РИА Новости

«Мне кажется, здесь совпал ряд факторов, а вчерашняя пресс-конференция Валерия Георгиевича после матча с «Зенитом» стала последней каплей. Всем стало понятно, что Карпин сейчас интересен преимущественно как тренер сборной, а не «Ростова». С другой стороны, подобная ситуация изначально читалась: Карпин не может не отвечать на вопросы про сборную и во время каждого общения со СМИ его бы спрашивали об игроках национальной команды. Видимо, он был к этому не готов», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее сообщалось, что Сёмин поддержал решение Карпина уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной России.

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