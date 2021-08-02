Сёмин поддержал решение Карпина уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение наставника сборной России Валерия Карпина покинуть должность главного тренера «Ростова».

«Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной. Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.