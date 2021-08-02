Сёмин поддержал решение Карпина уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной России

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение наставника сборной России Валерия Карпина покинуть должность главного тренера «Ростова».
Сёмин поддержал решение Карпина уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной России
  • РИА Новости

«Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной. Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.

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