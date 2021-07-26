Вручение футболки, подписание контракта и вопрос о Дзюбе: Карпина официально назначили главным тренером сборной России

Наставник «Ростова» Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России. В понедельник он подписал контракт с РФС до конца текущего года с возможностью пролонгации. Президент организации Александр Дюков вручил ему футболку национальной команды с фамилией на спине. Специалист пообещал сделать всё возможное для выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре и изменить ментальность подопечных. Также он подчеркнул, что давний конфликт с Артёмом Дзюбой никак не повлияет на будущее нападающего в коллективе, и рассказал, почему согласился на совмещение постов.

О назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России стало известно ещё в пятницу. Эту новость на официальном сайте РФС опубликовали едва ли не минута в минуту со стартовым свистком матча первого тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».

Решение было принято столь стремительно, что со специалистом даже не успели заранее подписать контракт. Это сделали только в понедельник, когда наставник южан прилетел в Москву и завизировал все необходимые бумаги с генеральным секретарём федерации Александром Алаевым. После тренер вместе с руководителем отечественного футбола Александром Дюковым принял участие в специальной пресс-конференции. На ней функционер вручил Карпину майку сборной России с его фамилией на спине, но без номера.

Начали мероприятие с обмена комплиментами. В частности, президент РФС назвал нового наставника сборной «одним из ведущих специалистов страны» и подчеркнул, что его «Ростов» играет в современный футбол.

«Это агрессивная игра, в которой спортсмены проделывают большой объём высокоскоростной работы. По этому показателю команда находится в числе лидеров. Она действует агрессивно и компактно, не жмётся к своим воротам, стремится встречать соперника в среднем блоке, а также умеет прессинговать и контрпрессинговать. Наконец, она пытается быстро доставлять мяч на треть поля соперника. Это продемонстрировали и лучшие сборные на Евро-2020», — заявил функционер.

В свою очередь, тренер поблагодарил РФС за оказанное доверие и признался, что, принимая сборную страны, даже чувствует нехарактерное для себя волнение.

«Все мы надеемся справиться с поставленной задачей и выйти на чемпионат мира в Катаре. Предстоит семь официальных матчей из огня да в полымя. Товарищеских не будет. Времени у нас не так много, и нужно провести его с пользой. Спасибо большое РФС за то, что оказывает поддержку», — поблагодарил Карпин.

Вместе с тем тренер, как и многие его предшественники, попросил внести изменения в календарь РПЛ, чтобы получить больше времени для знакомства с подопечными в преддверии встречи отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией, которая состоится уже 1 сентября. При этом матчи шестого тура чемпионата страны запланированы на 28 и 29 августа.

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«Я клубный тренер, и всё прекрасно понимаю, но это моя личная просьба — пойти навстречу, помочь мне и сборной получить игроков чуть раньше. Это ни в коем случае не требование. Если коллеги отнесутся с пониманием, будем очень благодарны», — объяснил Карпин.

Многие вопросы касались совмещения постов наставника в «Ростове» и тренера сборной. Однако и сам Карпин, и Дюков назвали такой шаг вынужденной мерой. Валерий не раз повторил слово «форс-мажор». В свою очередь, глава РФС подчеркнул, что о совмещении на долгосрочный период речи не идёт. По его словам, контракт подписан до конца текущего года с автоматической пролонгацией до марта 2022-го в случае, если национальная команда пробьётся в стыковые матчи.

«Мы пошли навстречу Валерию Георгиевичу, понимая, что ему будет неправильно ставить клуб в сложную ситуацию, покидая его за несколько дней до начала нового сезона. Поэтому было принято такое решение. В декабре или договоримся о продолжении сотрудничества, и Карпин оставит «Ростов», или будем искать нового тренера», — объяснил функционер.

Тренер тут же пошутил, что к этому времени его вполне могут уволить и южане. Но Дюков несколько раз дал понять, что надеется продолжить сотрудничество даже в случае неудачи в отборе ЧМ-2022.

«Если пребывание Валерия Георгиевича получится непродолжительным, оно всё равно даст дополнительный импульс в развитии сборной. Он продолжит работу по строительству новой команды, которую начал Станислав Черчесов. Она будет играть в смелый европейский футбол», — выразил надежду руководитель РФС.

Сам Карпин не стал подробно объяснять, какие тактические изменения намерен провести, но пообещал в первую очередь поработать над ментальностью футболистов, чтобы они никого не боялись и выходили на поле без излишнего пиетета перед соперниками.

«Можно действовать в три центральных защитника или два, прессинговать выше или ниже, но если делать это с опаской, смысла не будет. Поэтому важно изменить ментальность, или вызывать тех людей, которые уже обладают правильной», — объяснил специалист.

Разумеется, Карпину задали вопрос и о будущем Артёма Дзюбы. Не секрет, что у нападающего и наставника не самые тёплые отношения, и именно Валерий дважды поспособствовал уходу форварда из «Спартака» в аренду в другие клубы. По словам тренера, данный фактор не будет влиять на выбор состава в сборной.

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«Он был и остаётся важным игроком в российском футболе. Мне может кто-то нравиться или нет, но это останется за бортом. Если человек будет показывать ту игру, которая поможет России, он попадёт в сборную. Это относится ко всем. Двери в национальную команду открыты, и открываются они в первую очередь самими игроками», — заверил наставник.

Не стал он заранее называть и фамилию капитана. Специалист изъявил желание сначала познакомиться с новыми подопечными, а затем принять соответствующее решение, пообщавшись со всеми. А вот состав тренерского штаба уже известен. Карпину будут помогать Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Первым двоим предстоит посещать большую часть матчей РПЛ и предоставлять всю необходимую информацию главному тренеру.

«После каждого тура будет отчёт обо всех кандидатах. Кафанов отвечает за анализ и выбор вратарей», — добавил Карпин.

Сам тренер намерен регулярно общаться с коллегами по РПЛ. В частности, он сообщил о желании на днях созвониться с Леонидом Слуцким, чтобы в том числе обсудить работу при совмещении двух постов.

«Больше всего волнует психологическая, а не физическая усталость, хватит ли у меня эмоций и на «Ростов», и на сборную. После долгих размышлений решили, что хватит, тем более отбор закончится уже в ноябре», — выразил надежду новый глава национальной команды.

Не обошлось и без неприятных вопросов. Так, тренеру припомнили, как после Евро-2020 он заявил о нежелании возглавить сборную. Карпин объяснил, что при наличии во главе команды Черчесова просто не мог дать другой ответ. А вот от оценки игры коллектива при прежнем руководителе Карпин воздержался.

«Заняли последнее место в группе на Евро-2020. Все сказали, что это неудовлетворительный результат. Больше говорить не о чем. Психологическое состояние игроков? В 1999-м мы тоже не попали на Евро. Но это футбол, и всё забывается. Уверен, в сентябре футболисты не будут вспоминать о том, что происходило на первенстве континента», — заявил тренер.

Дюкова же спросили, зачем он поставил жёсткий дедлайн по поиску нового главы сборной и не сказалось ли это на ходе переговоров с кандидатами.

«Всё было сделано из рациональных соображений, а не для того, чтобы специально высоко установить планку. Исходили из того, что 1 сентября Россию ждёт матч с Хорватией, и к этой дате штаб должен быть готов. Поэтому и ставилась задача определиться до начала сезона», — ответил функционер.

По словам руководителя РФС, переговоры велись сразу с несколькими кандидатами, среди которых оказались как россияне, так и иностранцы, но Карпин вовсе не был «резервным вариантом», как писали в некоторых СМИ.

В заключение оба высказались о лимите на легионеров. И Карпин, и Дюков сошлись во мнении о необходимости его смягчения. Последний подчеркнул, что сейчас идут переговоры с правительством и, в том числе, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, но ограничения утверждает исключительно министерство спорта.

«Последний сезон РПЛ провели по системе «8 + 17». Это уже шаг вперёд. Анализируя результаты, можем сказать, что молодые россияне стали получать больше игрового времени, а клубы начали ответственнее подходить к выбору иностранцев. Но у этой схемы есть свой потолок возможностей. Хотим повысить уровень конкуренции, чтобы перейти к лучшим европейским практикам и руководствоваться теми рекомендациями, которые даёт УЕФА», — подчеркнул глава РФС.