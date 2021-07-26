Дюков рассказал, в каком случае будет продлён контракт с Карпиным

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, в каком случае будет продлён контракт с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Дюков рассказал, в каком случае будет продлён контракт с Карпиным
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«Контракт будет продлён автомат до марта 2022-го, если сборная выйдет в стыки. Тем не менее вне зависимости от результата в декабре подведём итоги выступления в отборе и примем решение относительно продолжения нашего сотрудничества. Это обоюдное желание. У Карпина есть обязательства перед клубом. Мы в данном случае пошли навстречу, понимая, что ему неправильно ставить команду в сложную ситуацию, оставляя её за несколько дней до начала чемпионата. Поэтому было принято такое решение. Продолжительная работа по совмещению невозможна. В декабре примем решение: или договоримся о продолжении сотрудничества и Карпин оставит клуб, или ищем нового тренера, а он продолжит работу в «Ростове». Что будет в декабре, давайте не будем загадывать», — сказал Дюков на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин высказался о возможном составе национальной команды и о том, какую игру он хочет видеть у неё.

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