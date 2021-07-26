Карпин: верю, что российские футболисты могут играть в красивый футбол

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Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном составе национальной команды и о том, какую игру он хочет видеть у неё.
Карпин: верю, что российские футболисты могут играть в красивый футбол
  • © РИА Новости

«По поводу состава вопрос некорректный. Это не клуб. Состава из 25 человек, которые будут ездить всегда, не будет. Всё зависит от состояния. Можно быть хорошим игроком, но 1 сентября находиться в плохой форме. Место ни у кого не забронировано», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что играть будут футболисты, которые хорошо готовы физически.

«Мне бы хотелось играть как «Барселона» в лучшие годы, потому что она всё выигрывала. Но это только красивые слова. Надо исходить из возможностей наших и соперников. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол», — добавил Карпин.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин назвал задачу сборной России на отбор ЧМ по футболу.

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