Карпин назвал задачу сборной России на отбор ЧМ по футболу

Короткая ссылка
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Карпин назвал задачу сборной России на отбор ЧМ по футболу
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Задача на ЧМ — сначала надо попасть. Пока это единственная задача. Осталось семь матчей до конца отбора в группе. Точно не надо мне заниматься оценкой сборной на Евро. Вы уже это сделали. Это точно не моё дело», — сказал Карпин на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин высказался о будущем Артёма Дзюбы в сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить