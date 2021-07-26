Карпин назвал задачу сборной России на отбор ЧМ по футболу

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Задача на ЧМ — сначала надо попасть. Пока это единственная задача. Осталось семь матчей до конца отбора в группе. Точно не надо мне заниматься оценкой сборной на Евро. Вы уже это сделали. Это точно не моё дело», — сказал Карпин на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин высказался о будущем Артёма Дзюбы в сборной России по футболу.