Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России по футболу

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Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.
Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России по футболу
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Дзюба был и остаётся важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Мне может кто-то нравиться, но это останется за бортом. Если он будет показывать тот футбол, который поможет России, то будет в сборной. Это относится ко всем. Двери в сборную открыты для всех. И они открываются самими игроками, которые будут приносить пользу», — сказал Карпин на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин связал совмещение постов в «Ростове» и сборной с форс-мажором из-за коронавируса.

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