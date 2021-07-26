Карпин связал совмещение постов в «Ростове» и сборной с форс-мажором из-за коронавируса

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему было принято решение о совмещении постов в национальной команде и «Ростове».

«На долгий срок никто бы на совмещение не согласился: ни я, ни РФС. Случился форс-мажор (имею в виду COVID-19). Если бы не было COVID-19 и Евро прошёл в 2020-м, ситуация была бы другая. Решение могло быть иным. У РФС было бы время, как и у любого тренера, который рассматривался бы. Он мог бы спокойно готовиться к отбору на ЧМ, все мы поняли друг друга и вошли в положение. Это форс-мажор. Никто не за совмещение, но приходится идти на такие меры», — сказал Карпин на пресс-конференции.

При этом он считает, что результат не будет зависеть от совмещения постов, а важно именно то, как будет играть сборная. Он также назвал это решение сложным для себя. По его словам, его волнует, хватит ли его эмоционального заряда для двух работ.

«Но после долгих обдумываний решил, что хватит, тем более отбор закончится в ноябре. Будем работать. Всем нам нужна будет поддержка. Без поддержки всего футбольного сообщества, от журналистов до докторов, это будет нелегко. К этому я готов, как и штаб. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — добавил тренер.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, а контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.