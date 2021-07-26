Карпин объяснил, почему решил возглавить сборную России по футболу

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Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил возглавить национальную команду.
Карпин объяснил, почему решил возглавить сборную России по футболу
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Было сложно принять это предложение, решал я не один, естественно, нужно было с клубом  и президентом Аратюнянцем разговаривать с семьёй (она у меня немаленькая), с женой. Благодарю за поддержку, что поддержали. Все поддержали, подтолкнули, возможно, к этому шагу», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

По его словам, у него были сомнения, удастся ли вытянуть эмоционально эту ношу, так как совмещение постов является не самым лучшим решением. 

«Что подтолкнуло к этому решению? Вера в меня людей и моя вера в российских футболистов, что можно добиться результата», — добавил Карпин.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который он возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России.

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