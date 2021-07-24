«Не нуждается в представлении»: Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Его контракт будет рассчитан до конца декабря 2021 года с возможностью продления. В течение пяти месяцев он будет совмещать новую должность с постом наставника «Ростова». Президент РФС Александр Дюков отметил богатый опыт Карпина, а сам тренер поблагодарил организацию за оказанное ему доверие.

Новым главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). По словам президента организации Александра Дюкова, специалист успешно себя проявлял, будучи игроком, и уже получил необходимый опыт на тренерском поприще.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры футболиста Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Договорённость со специалистом рассчитана до 31 декабря нынешнего года с возможностью продления. За это время национальной команде предстоит провести отборочные матчи на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Контракт будет подписан 26 июля, однако все условия уже обговорены. По данным СМИ, в штаб Карпина может войти Виктор Онопко, переговоры с которым ведутся в настоящий момент. Ещё одним помощником предположительно станет Николай Писарев.

Сам наставник поблагодарил РФС за оказанное доверие и отметил значимость этого вызова.

«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заверил Карпин.

В настоящий момент Карпин занимает должность наставника «Ростова», соглашение с которым рассчитано до 2025 года. В ближайшие полгода он будет совмещать два поста, что было одним из его главных условий во время переговоров с РФС.

Также по теме Спорная кандидатура: стоит ли назначать Бердыева главным тренером сборной России по футболу Курбан Бердыев считается одним из главных кандидатов на должность наставника сборной России по футболу. По информации СМИ, РФС уже...

После отставки Станислава Черчесова в РФС заявляли, что имя нового главного тренера станет известно до начала сезона-2021/22.

В организации не спешили раскрывать подробности, однако в качестве главной кандидатуры назывался наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц. Но, по сообщению СМИ, переговоры не увенчались успехом из-за того, что стороны не нашли согласия по поводу длительности контракта.

В качестве преемника Черчесова рассматривался и опытный Курбан Бердыев. Некоторое время назад появилась информация о том, что он уже согласился возглавить сборную и даже приехал в Москву для подписания соглашения. Однако впоследствии экс-тренер «Рубина» сам опроверг эти слухи. Кроме того, сообщалось, что на пост претендовали Сергей Семак, Леонид Слуцкий и ряд иностранных тренеров, включая Андре Вилаша-Боаша.

Российские футбольные эксперты положительно оценили решение РФС, хотя и признали, что оно отчасти сопряжено с некоторыми рисками. Так, экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, что специалисту по силам справиться с главной задачей, стоящей на данный момент перед национальной командой, — выйти на предстоящий мундиаль.

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина — это хороший выбор. Какая ситуация? Ситуация сложная, команда должна выйти на чемпионат мира. Валерий Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи!», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В свою очередь, бывший вратарь Ринат Дасаев положительно оценил подход Карпина к работе. Он согласился, что специалист оказался в непростой ситуации, с которой поможет справиться имеющийся у него опыт.

«Валерий Карпин работал в «Спартаке», тренировал «Ростов», в Испании поиграл. Наверное, что-то должно получиться. Единственное, что игроки у нас не поменяются. Если он сможет внедрить свой подход к построению команды, то всё у нас будет хорошо. Профессиональные качества, как мне кажется, находятся на первом плане. Такой он человек, что же теперь сделаешь. Если он в командах находил общий язык, то и в сборной сможет выстроить диалог», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экпресс».

Также по теме «Ведём переговоры»: Дюков о поиске тренера сборной России, реформе РПЛ и лимите на легионеров Перед главным тренером сборной России будут стоять две основные задачи — выход на ЧМ-2022 и построение команды на длительную...

Поддержал назначение и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Человек досконально знает наш футбол, всех игроков, знает их цену, понимает их сильные и слабые стороны. По мотивации на игру, наверное, Карпин — один из лучших у нас в стране. Спросить тоже может будь здоров как. По тому, как «Ростов» постоянно генерит игроков, как они попадают в клуб средними, а выходят по самой дорогой цене. Карпин доводит их до топового состояния. Очень грамотное и отличное решение», — отметил Червиченко.

Однако далеко не все положительно восприняли новость о приглашении Карпина. Так, известный журналист Василий Уткин назвал его ошибкой, так как, по его мнению, главному тренеру сборной не стоит совмещать две должности.

«Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведёт уже совсем скоро — 1 сентября в «Лужниках» она встретится с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.