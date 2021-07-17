Спорная кандидатура: стоит ли назначать Бердыева главным тренером сборной России по футболу

Курбан Бердыев считается одним из главных кандидатов на должность наставника сборной России по футболу. По информации СМИ, РФС уже ведёт с ним переговоры. Сам Бердыев приехал в Москву, объяснив это «личными делами». При этом специалист более двух лет не занимается тренерской работой и не имеет сформированного штаба. О том, почему Бердыева нельзя назвать идеальной заменой Станиславу Черчесову, — в материале RT.

В футбольном сообществе продолжается обсуждение возможных кандидатов на должность главного тренера сборной России. И с каждым днём круг возможных преемников Станислава Черчесова становится всё уже. В частности, до минимума сократилось число возможных претендентов на пост среди отечественных специалистов, а главным из них считается Курбан Бердыев. Рано утром экс-наставник «Рубина» лично прилетел в Москву, что также может быть косвенным подтверждением его переговоров с РФС.

Неудивительно, что сам Бердыев отказался говорить о возможном назначении на должность главного тренера сборной. Специалист всегда отличался своей закрытостью, и в этот раз также был предельно немногословен. Свой визит в столицу он объяснил «личными делами», а на другие вопросы отвечать отказался, молча проследовав на улицу. Но с учётом недавнего заявления главы РФС Александра Дюкова о желании решить кадровый вопрос в национальной команде до старта нового сезона РПЛ, внезапный приезд Курбана Бекиевича в Москву вряд ли можно назвать случайностью.

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О том, что именно Бердыев считается основным кандидатом на вакантное место в национальной команде, сообщал и «Спорт-Экспресс». По информации издания, специалисту могут предложить контракт до окончания чемпионата мира 2022 года, а дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже по окончании турнира. При этом Курбан Бекиевич будет зарабатывать значительно меньше Черчесова, но в случае выхода на мундиаль в Катаре получит солидный бонус.

Безусловно, Бердыев является одним из самых заслуженных российских тренеров в XXI веке. Сначала он построил мощный «Рубин», с которым не только дважды выигрывал первенство страны, но и успешно выступал в еврокубках. Многие помнят победы над «Тоттенхэмом» и «Атлетико», но особняком стоят триумф в противостоянии с «Барселоной» в Лиге чемпионов и выход в 1/4 финала Лиги Европы, где остановить казанцев сумел лишь будущий обладатель трофея — «Челси».

Впоследствии наставник покинул Казань и доказал, что ещё способен добиваться высоких результатов на домашней арене и на равных соперничать с грандами мирового футбола. В сезоне-2015/16 он был близок к тому, чтобы привести «Ростов» к чемпионству. Однако чудо-сейв Игоря Акинфеева в концовке встречи с «Рубином» позволил ЦСКА сохранить первое место в таблице. Еврокубковая кампания запомнится победами над «Аяксом» и «Баварией», а также ожесточённым сражением с будущим победителем Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала турнира.

Да, последний этап в карьере Бердыева получился не самым ярким. В 2017 году он вернулся в «Рубин», но за два года не смог ни наладить игру коллектива, ни разобраться с кадровыми вопросами. Тогда в казанском клубе числилось около 40 футболистов, многие из которых были приобретены в период сотрудничества с Хави Грасией. Ожидалось, что Курбан Бекиевич разберётся со всеми проблемами: расчистит платёжную ведомость, избавится от ненужных игроков, а остальных быстро научит побеждать. Однако за два сезона коллектив выиграл всего 19 из 66 официальных матчей и ни разу не смог подняться выше 10-го места в РПЛ.

В связи с этим могут возникнуть серьёзные сомнения относительно целесообразности назначения Бердыева на пост наставника сборной России. За последние два года он не только не реабилитировался за провал в «Рубине», но и вовсе не занимался тренерской деятельностью. Вплоть до мая 2021 года он оставался без работы, после чего появилось сообщение о его приходе в «Кайрат». Правда, в Алма-Ате он должен был исполнять обязанности советника председателя наблюдательного совета. Но в случае с Курбаном Бекиевичем нельзя исключать, что это было своего рода ширмой. В «Ростове» он также сначала переквалифицировался в консультанта, а затем занял пост вице-президента, что не мешало ему контролировать тренировочный процесс и определять трансферную политику. Во всяком случае, так заявлял бывший гендиректор клуба Юрий Белоус.

Немаловажным является и тот факт, что два года бездействия стоили Бердыеву и его тренерского штаба, с которым он добивался успехов. На протяжении последних 19 лет он сотрудничал с ограниченным кругом ассистентов и вряд ли хотел бы что-то менять, но в настоящий момент доступны лишь некоторые из них. Если верить Transfermarkt, без клуба находятся Якуб Уразсахатов и Александр Мацюра, в то время как Виталий Кафанов и Владимир Кулаев трудятся в других коллективах. Первый помогает Валерию Карпину в «Ростове», второй — трудится в белгородском «Салюте».

Таким образом, Бердыеву будет необходимо либо уговорить своих прежних ассистентов покинуть нынешние места работы и присоединиться к нему, либо найти новых. Несомненно, это может быть непросто, но называть это камнем преткновения тоже не стоит. Достаточно посмотреть на Роберто Манчини, с нуля собравшего тренерский штаб сборной Италии. Вопрос в том, захочет ли консервативный специалист заниматься подобным?

В плане возможного прихода Бердыева в сборную России могут настораживать и другие факторы. Один из них касается степени открытости команды для общественности и общения с прессой. За последние пять лет многие критиковали Черчесова за нежелание выстраивать работу с журналистами и досконально объяснять те или иные шаги, а показательным многие считают его ответ на вопрос о невызове Игоря Денисова в 2018-м году. Тогда специалист ограничился фразой: «Я главный тренер, и я так решил».

Однако есть все основания полагать, что в случае прихода Бердыева в данном аспекте не стоит ждать изменений в лучшую сторону. Да, откровенно грубых ответов на вопросы может стать меньше, но и конкретики наверняка не прибавится. Курбан Бекиевич никогда не любил развёрнуто отвечать на вопросы, а с годами вряд ли изменился. Следовательно, пресс-конференции хоть и будут проходить в несколько более спокойной атмосфере, но по итогам едва ли будут удовлетворять потребность в информации как СМИ, так и рядовых болельщиков.

Что касается самой тренерской деятельности, то здесь также всё неоднозначно. Да, победы в РПЛ и успехи в еврокубках являются серьёзным доводом в ходе обсуждения кандидатуры Бердыева, особенно с учётом того, что ни «Рубин», ни «Ростов» не располагали исполнителями топ-уровня. И в контексте сборной России это может показаться ключевым фактором. Умение выжимать максимум из средних футболистов, грамотно использовать их сильные стороны и подстраивать под них тактический рисунок — идеальный набор качеств для наставника национальной команды.

Но даже здесь есть несколько нюансов. За последние годы Черчесова неоднократно критиковали за излишне оборонительный стиль игры и отсутствие идей в атаке. Особенно ярко это стало заметно на чемпионате Европы в моменты, когда сборная России оказывалась в роли догоняющей. Неумение действовать в позиционном нападении и отсутствие плана Б в случае нейтрализации Артёма Дзюбы — именно это во многом привело к фиаско в противостояниях с Бельгией и Данией, а также чуть было не стоило победы над Финляндией.

И нет уверенности, что при Бердыеве национальная команда будет действовать более разнообразно. В играх с топ-сборными наверняка стоит ждать «автобуса» у собственных ворот и ставки на контратаки, а в матчах с более слабыми оппонентами — забросов на мощного форварда. За годы карьеры Курбан Бекиевич также зачастую отдавал предпочтение физически мощным нападающим. Достаточно отметить, что именно под его руководством раскрылся Александр Бухаров.

Также Бердыева часто критиковали за излишнее доверие к определённому костяку футболистов, впоследствии курсирующего за ним по клубам. Достаточно вспомнить, как в 2017 году «Рубин» пополнил целый десант его бывших подопечных из «Ростова» в количестве семи человек, включая Сослана Джанаева, Фёдора Кудряшова, Сердара Азмуна и даже 37-летнего Сесара Наваса. А в июле 2018-го в Казань переехал и Бухаров, временно приостановивший карьеру полгода назад.

Не стоит исключать, что в сборной России Бердыев не отойдёт от своих принципов и будет делать ставку на проверенных исполнителей. С одной стороны, это позволит в кратчайшие сроки собрать боеспособный коллектив из футболистов, в чьих способностях наставник уверен на 100%. С другой, затянет процесс омоложения и поставит крест на перспективах многих других спортсменов. Большинство «старых знакомых» Курбана Бекиевича уже перешагнули 30-летний рубеж и вряд ли будут полезны в долгосрочной перспективе.

Пока крайне сложно предположить, насколько комфортно сам Бердыев будет чувствовать себя в национальной команде. Есть определённые подозрения, что его методы могут не сработать в сборной, где у него не будет возможности на постоянной основе контактировать со своими подопечными и до малейших подробностей разбирать их действия в тех или иных эпизодах. В условиях ограниченного времени, Курбану Бекиевичу может быть непросто выработать автоматизм у коллектива, что может негативно сказаться на результатах.

Кроме того, весьма спорной кажется идея рассматривать Бердыева в качестве кризисного тренера, способного в кратчайшие сроки дать результат, ведь за свою карьеру он лишь раз преуспел в подобном качестве. В декабре 2014 года он принял «Ростов» и помог тому подняться с последнего, 16-го на восьмое место в таблице. Правда, и тогда не обошлось без усиления. В зимнее трансферное окно коллектив пополнили Артём Дзюба, Сердар Азмун, Владимир Гранат, Иван Новосельцев.

В то же время, в период последнего захода в «Рубин» он не смог справиться с этой задачей, и это несмотря на карт-бланш в плане обновления состава и ряд заметных приобретений. А его успешный период в Казани является плодом длительной и кропотливой работы — как тренерской, так и селекционной. В связи с этим есть большие сомнения, что Бердыев сумеет, а главное, захочет заниматься обновлением сборной России и закладывать плацдарм не только для успешного выступления на чемпионате мира 2022 года, но и на Евро-2024.