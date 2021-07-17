Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах по назначению в сборную России

Короткая ссылка
Бывший наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу назначения главным тренером сборной России.
Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах по назначению в сборную России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — цитирует Бердыева «Чемпионат».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост помощника Бердыева в сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить