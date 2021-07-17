Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах по назначению в сборную России

Бывший наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу назначения главным тренером сборной России.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — цитирует Бердыева «Чемпионат».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост помощника Бердыева в сборной.