СЭ: Игнашевич является одним из кандидатов на пост помощника Бердыева в сборной

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на должность помощника 68-летнего специалиста Курбана Бердыева в сборной России по футболу.

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на должность помощника 68-летнего специалиста Курбана Бердыева в сборной России по футболу.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игнашевич покинул «Торпедо» в марте этого года.

Бердыев является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной России. Бердыев известен по своей работе с «Рубином» и «Ростовом».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Бердыев проведёт встречу с РФС по поводу возможного назначения в сборную России.