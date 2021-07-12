СЭ: Игнашевич является одним из кандидатов на пост помощника Бердыева в сборной

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Игнашевич покинул «Торпедо» в марте этого года.
Бердыев является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной России. Бердыев известен по своей работе с «Рубином» и «Ростовом».
8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Бердыев проведёт встречу с РФС по поводу возможного назначения в сборную России.