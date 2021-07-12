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16 июля
Источник: Бердыев проведёт встречу с РФС по поводу возможного назначения в сборную России
Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время проведёт встречу с представителями Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможного назначения главным тренером сборной России.
Источник: Бердыев проведёт встречу с РФС по поводу возможного назначения в сборную России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
Источник: Бердыев проведёт встречу с РФС по поводу возможного назначения в сборную России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время проведёт встречу с представителями Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможного назначения главным тренером сборной России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 68-летний специалист летит на встречу из Алма-Аты.

Отмечается, что он один из главных кандидатов на должность.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что предложил кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

Новости smi2.ru
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