Источник: Бердыев проведёт встречу с РФС по поводу возможного назначения в сборную России

Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время проведёт встречу с представителями Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможного назначения главным тренером сборной России.

Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время проведёт встречу с представителями Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможного назначения главным тренером сборной России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 68-летний специалист летит на встречу из Алма-Аты.

Отмечается, что он один из главных кандидатов на должность.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что предложил кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.