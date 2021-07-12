Федун заявил, что предложил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера сборной России

«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными», — цитирует Федуна РИА Новости.
При этом он считает, что его вариант не будет принят. Кроме того, Федун подчеркнул, что не имеет права говорить о других кандидатах на должность.
Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне он привёл красно-белых к серебряным медалям чемпионата страны.
8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.
Ранее Сергей Игнашевич выступил против назначения иностранного тренера в сборную России.