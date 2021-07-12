Игнашевич выступил против назначения иностранного тренера в сборную России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о преемнике Станислава Черчесова в национальной команде.

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о преемнике Станислава Черчесова в национальной команде.

«Мне не нравится идея назначения иностранного тренера. Я много лет был в национальной команде, знаю, с какими сложностями сталкивается иностранец в России. Было много трагичных и комичных ситуаций, когда наставники не знали, как реагировать на поведение российского игрока», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Он привёл примеры подобных случаев.

«Игроки пошли в ночной клуб, а Гус Хиддинк потом начал показывать, как футболист неправильно с девушкой танцует. Была ситуация с Фабио Капелло, когда игрок во время его речи на поле стоял и держал ногу на мяче. Это не понравилось тренеру, он обиделся и ушёл», — рассказал Игнашевич.

По его мнению, если доверять национальную команду иностранному специалисту, то без помощи российских тренеров ему будет сложно.

«Все ошибки Хиддинка в работе с российскими футболистами исправляли Бородюк и Корнеев», — добавил он.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Газзаев выступил против назначения иностранного тренера в сборную России.