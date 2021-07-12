Газзаев выступил против назначения иностранного тренера в сборную России

Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился мнением о приемнике Станислава Черчесова в национальной команде.

Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев поделился мнением о приемнике Станислава Черчесова в национальной команде.

«Категорически против назначения иностранного тренера вне зависимости от кандидатуры и от того, трудился он раньше в России или нет. В сборной России должен работать только российский тренер», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, иностранный тренер никогда не станет патриотом России, а приедет просто зарабатывать деньги.

«Вспомним Капелло с зарплатой €10 млн. Чего он добился, что дал российскому футболу?» — сказал он.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Газзаев прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с Черчесовым.