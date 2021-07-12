Газзаев: Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину

«Неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых журналистов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть тренер, который никогда не терпел поражений?» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По словам депутата, надо уважать тренерскую работу.

«Человек верой и правдой трудился пять лет, побеждал. Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину. Сложилось такое впечатление, что многие только и ждали момента, чтобы унизить... Журналисты, которые ещё недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно», — сказал он.

По мнению Газзаева, тренерскому штабу Черчесова следовала предоставить возможность продолжить свою работу.

«Отборочный цикл чемпионата мира 2022 года уже идёт, и ситуация в группе вполне рабочая. Сейчас всё выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот тренер справится в отборочных матчах. Как бы отставка не оказалась поспешной», — сказал депутат.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Газзаев оценил выступление сборной России на Евро-2020.